Каннаваро сравнил борьбу с коронавирусом и победу сборной Италии на чемпионате мира-2006

Экс-защитник сборной Италии Фабио Каннаваро сравнил победу на чемпионате мира-2006 с борьбой против коронавируса. Италия является третьей страной по количеству зараженных в мире.

— Люди часто спрашивают меня, почему Италия выиграла чемпионат мира, — цитирует RMC Каннаваро. — У выиграли не потому, что нам повезло. Мы выиграли, потому что у нас была лучшая команда и потому, что мы верили в себя. Теперь нам нужен такой же настрой на нерушимое единство в борьбе с коронавирусом.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 7 на 8 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 421 443 человека. Умерших — 81 659, выздоровевших — 301 527.

По данным Роспотребнадзора на день 7 апреля, в России коронавирус выявлен у 7 497 человек в 81 регионе, зарегистрированы 58 летальных случая, выздоровело 494 человека.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется