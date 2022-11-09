Канчельскис: «Я бы посоветовал Дзюбе перейти в «Венецию»
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на информацию об интересе «Венеции» к российскому нападающему Артеме Дзюбе.
«Думаю, что Черышев много хорошего рассказал про Дзюбу, поэтому клуб им заинтересовался. Тем более, что он сейчас свободный агент. Он уже не молодой, почему бы не поехать в «Венецию» поиграть? Италия есть Италия. С точки зрения футбола даже Серия Б — это уже звучит заманчиво. Самое главное, что команда имеет интерес к нему. Несмотря на то, что «Венеция» выступает в Серии Б, но команда играла в Серии А и знает, что это такое, — цитирует Betonmobile Канчельскиса. - Ему осталось играть 1,5-2 года. Почему бы не поехать, если есть интерес? Стоит ли возвращаться в Россию? Во-первых, в России должны быть какие-то предложения. Если будут конкретные предложения, то пусть принимает решение. Я бы, конечно, посоветовал ему перейти в «Венецию», но решение будет за ним».
Отметим, за «Венецию» выступает российский полузащитник Денис Черышев.
7 ноября было объявлено о том, что Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний россиянин выступал за команду с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Наполи
|14
|12
|2
|0
|34-10
|38
|
2
|Милан
|14
|9
|3
|2
|27-14
|30
|
3
|Лацио
|13
|8
|3
|2
|25-8
|27
|
4
|Аталанта
|14
|8
|3
|3
|20-12
|27
|
5
|Рома
|14
|8
|2
|4
|17-13
|26
|
6
|Ювентус
|13
|7
|4
|2
|20-7
|25
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7
|Удинезе
|14
|6
|6
|2
|22-14
|24
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8
|Интер
|13
|8
|0
|5
|25-19
|24
|
9
|Салернитана
|13
|4
|5
|4
|18-19
|17
|
10
|Торино
|13
|5
|2
|6
|13-16
|17
|
11
|Болонья
|13
|4
|4
|5
|16-19
|16
|
12
|Сассуоло
|14
|4
|4
|6
|15-19
|16
|
13
|Фиорентина
|13
|4
|4
|5
|15-17
|16
|
14
|Эмполи
|14
|3
|5
|6
|10-19
|14
|
15
|Монца
|13
|4
|1
|8
|13-21
|13
|
16
|Лечче
|14
|2
|6
|6
|12-17
|12
|
17
|Специя
|14
|2
|4
|8
|12-25
|10
|
18
|Кремонезе
|14
|0
|7
|7
|11-24
|7
|
19
|Сампдория
|13
|1
|3
|9
|6-23
|6
|
20
|Верона
|13
|1
|2
|10
|11-26
|5
|8.11
|20:30
|
Наполи – Эмполи
|2 : 0
|8.11
|20:30
|
Специя – Удинезе
|1 : 1
|8.11
|22:45
|
Кремонезе – Милан
|0 : 0
|9.11
|20:30
|
Лечче – Аталанта
|2 : 1
|9.11
|20:30
|
Сассуоло – Рома
|1 : 1
|9.11
|22:45
|
Фиорентина – Салернитана
|- : -
|9.11
|22:45
|
Интер – Болонья
|- : -
|9.11
|22:45
|
Торино – Сампдория
|- : -
|10.11
|20:30
|
Верона – Ювентус
|- : -
|10.11
|22:45
|
Лацио – Монца
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|8
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Мариу Руй
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|13
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|13
|1
|4
|
|
Никола Ровелла
Монца, Ювентус
|11
|1
|3