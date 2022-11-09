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Канчельскис: «Я бы посоветовал Дзюбе перейти в «Венецию»

Мария Гусева
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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на информацию об интересе «Венеции» к российскому нападающему Артеме Дзюбе.

«Думаю, что Черышев много хорошего рассказал про Дзюбу, поэтому клуб им заинтересовался. Тем более, что он сейчас свободный агент. Он уже не молодой, почему бы не поехать в «Венецию» поиграть? Италия есть Италия. С точки зрения футбола даже Серия Б — это уже звучит заманчиво. Самое главное, что команда имеет интерес к нему. Несмотря на то, что «Венеция» выступает в Серии Б, но команда играла в Серии А и знает, что это такое, — цитирует Betonmobile Канчельскиса. - Ему осталось играть 1,5-2 года. Почему бы не поехать, если есть интерес? Стоит ли возвращаться в Россию? Во-первых, в России должны быть какие-то предложения. Если будут конкретные предложения, то пусть принимает решение. Я бы, конечно, посоветовал ему перейти в «Венецию», но решение будет за ним».

Отметим, за «Венецию» выступает российский полузащитник Денис Черышев.

7 ноября было объявлено о том, что Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний россиянин выступал за команду с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://betonmobile.ru/andrey-kanchelskis-posovetoval-byi-dzyube-pereyti-v-venetsiyu
Андрей Канчельскис
Артем Дзюба
Футбол
ФК Венеция
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