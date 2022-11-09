Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 22:23

«Рома» сыграла вничью с «Сассуоло», «Аталанта» проиграла «Лечче»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
«Сассуоло» — «Рома».
Фото AFP

«Рома» в гостях сыграла вничью «Сассуоло» в матче 14-го тура чемпионата Италии — 1:1.

В составе «джалоросси» гол на 80-й минуте забил Тэмми Абрахам. У «нероверди» отличился Андреа Пинамонти.

Римляне набрали 26 очков и поднялись на 5-е место в серии А. У «Сассуоло» 16 очков и 13-я строчка.

Италия. Серия А. 14-й тур
09 нояб, 20:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
1:1
Рома

В другом матче «Аталанта» в гостях проиграла «Лечче» — 1:2.

У хозяев забивали Федерико Баширотто и Федерико Ди Франческо. У гостей отличился Дуван Сапата.

«Аталанта» с 27 очками занимает 4-ю строчку в серии А. «Лечче» набрал 12 очков и занимает 16-е место.

Италия. Серия А. 14-й тур
09 нояб, 20:30. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
2:1
Аталанта
ФК Аталанта
ФК Лечче
ФК Рома
ФК Сассуоло
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Третьяк сравнил методы работы Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым
Фетисов назвал Третьяка сумасшедшим за сравнение Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым
Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
Захарова заявила о готовности РФ к диалогу с Украиной с учетом текущей ситуации
СМИ назвали «холодным душем» для Зеленского слова генсека НАТО
Путин утвердил госполитику по сохранению традиционных ценностей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канчельскис: «Я бы посоветовал Дзюбе перейти в «Венецию»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 14 12 2 0 34-10 38
2
 Милан 14 9 3 2 27-14 30
3
 Лацио 13 8 3 2 25-8 27
4
 Аталанта 14 8 3 3 20-12 27
5
 Рома 14 8 2 4 17-13 26
6
 Ювентус 13 7 4 2 20-7 25
7
 Удинезе 14 6 6 2 22-14 24
8
 Интер 13 8 0 5 25-19 24
9
 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
10
 Торино 13 5 2 6 13-16 17
11
 Болонья 13 4 4 5 16-19 16
12
 Сассуоло 14 4 4 6 15-19 16
13
 Фиорентина 13 4 4 5 15-17 16
14
 Эмполи 14 3 5 6 10-19 14
15
 Монца 13 4 1 8 13-21 13
16
 Лечче 14 2 6 6 12-17 12
17
 Специя 14 2 4 8 12-25 10
18
 Кремонезе 14 0 7 7 11-24 7
19
 Сампдория 13 1 3 9 6-23 6
20
 Верона 13 1 2 10 11-26 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.11 20:30
Наполи – Эмполи
 2 : 0
8.11 20:30
Специя – Удинезе
 1 : 1
8.11 22:45
Кремонезе – Милан
 0 : 0
9.11 20:30
Лечче – Аталанта
 2 : 1
9.11 20:30
Сассуоло – Рома
 1 : 1
9.11 22:45
Фиорентина – Салернитана
 - : -
9.11 22:45
Интер – Болонья
 - : -
9.11 22:45
Торино – Сампдория
 - : -
10.11 20:30
Верона – Ювентус
 - : -
10.11 22:45
Лацио – Монца
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 8
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 13 1 4
Никола Ровелла

Никола Ровелла

Монца, Ювентус

 11 1 3
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости