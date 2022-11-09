«Рома» сыграла вничью с «Сассуоло», «Аталанта» проиграла «Лечче»
«Рома» в гостях сыграла вничью «Сассуоло» в матче 14-го тура чемпионата Италии — 1:1.
В составе «джалоросси» гол на 80-й минуте забил Тэмми Абрахам. У «нероверди» отличился Андреа Пинамонти.
Римляне набрали 26 очков и поднялись на 5-е место в серии А. У «Сассуоло» 16 очков и 13-я строчка.
В другом матче «Аталанта» в гостях проиграла «Лечче» — 1:2.
У хозяев забивали Федерико Баширотто и Федерико Ди Франческо. У гостей отличился Дуван Сапата.
«Аталанта» с 27 очками занимает 4-ю строчку в серии А. «Лечче» набрал 12 очков и занимает 16-е место.
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|
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|
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|
9
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|4
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|5
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|16
|
14
|Эмполи
|14
|3
|5
|6
|10-19
|14
|
15
|Монца
|13
|4
|1
|8
|13-21
|13
|
16
|Лечче
|14
|2
|6
|6
|12-17
|12
|
17
|Специя
|14
|2
|4
|8
|12-25
|10
|
18
|Кремонезе
|14
|0
|7
|7
|11-24
|7
|
19
|Сампдория
|13
|1
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|9
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20
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|8.11
|20:30
|
Наполи – Эмполи
|2 : 0
|8.11
|20:30
|
Специя – Удинезе
|1 : 1
|8.11
|22:45
|
Кремонезе – Милан
|0 : 0
|9.11
|20:30
|
Лечче – Аталанта
|2 : 1
|9.11
|20:30
|
Сассуоло – Рома
|1 : 1
|9.11
|22:45
|
Фиорентина – Салернитана
|- : -
|9.11
|22:45
|
Интер – Болонья
|- : -
|9.11
|22:45
|
Торино – Сампдория
|- : -
|10.11
|20:30
|
Верона – Ювентус
|- : -
|10.11
|22:45
|
Лацио – Монца
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Себастьяно Луперто
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