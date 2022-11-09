«Рома» сыграла вничью с «Сассуоло», «Аталанта» проиграла «Лечче»

«Рома» в гостях сыграла вничью «Сассуоло» в матче 14-го тура чемпионата Италии — 1:1.

В составе «джалоросси» гол на 80-й минуте забил Тэмми Абрахам. У «нероверди» отличился Андреа Пинамонти.

Римляне набрали 26 очков и поднялись на 5-е место в серии А. У «Сассуоло» 16 очков и 13-я строчка.

В другом матче «Аталанта» в гостях проиграла «Лечче» — 1:2.

У хозяев забивали Федерико Баширотто и Федерико Ди Франческо. У гостей отличился Дуван Сапата.

«Аталанта» с 27 очками занимает 4-ю строчку в серии А. «Лечче» набрал 12 очков и занимает 16-е место.