Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч против «Сампдории»
Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук попал в стартовый состав «быков» на домашний матч 14-го тура чемпионата Италии против «Сампдории».
«Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Родригес, Зима, Войвода, Риччи, Синго, Линетти, Миранчук, Влашич, Радоньич.
Матч начнется в 22.45 мск.
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|38
|
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|3
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|30
|
3
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|13
|8
|3
|2
|25-8
|27
|
4
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|14
|8
|3
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|27
|
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|
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|
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|
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|16
|
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|3
|5
|6
|10-19
|14
|
15
|Монца
|13
|4
|1
|8
|13-21
|13
|
16
|Лечче
|14
|2
|6
|6
|12-17
|12
|
17
|Специя
|14
|2
|4
|8
|12-25
|10
|
18
|Кремонезе
|14
|0
|7
|7
|11-24
|7
|
19
|Сампдория
|13
|1
|3
|9
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|Верона
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38 тур
|8.11
|20:30
|
Наполи – Эмполи
|2 : 0
|8.11
|20:30
|
Специя – Удинезе
|1 : 1
|8.11
|22:45
|
Кремонезе – Милан
|0 : 0
|9.11
|20:30
|
Лечче – Аталанта
|2 : 1
|9.11
|20:30
|
Сассуоло – Рома
|1 : 1
|9.11
|22:45
|
Фиорентина – Салернитана
|- : -
|9.11
|22:45
|
Интер – Болонья
|- : -
|9.11
|22:45
|
Торино – Сампдория
|- : -
|10.11
|20:30
|
Верона – Ювентус
|- : -
|10.11
|22:45
|
Лацио – Монца
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|8
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Мариу Руй
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|13
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|13
|1
|4
|
|
Никола Ровелла
Монца, Ювентус
|11
|1
|3
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