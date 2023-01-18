Камоцци: «Чемпионат Испании подойдет Кварацхелии лучше, чем АПЛ»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна поделился мнением о будущем полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича — потрясающий футболист. Но я думаю, что испанский чемпионат подойдет ему больше, чем английский», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Ранее появилась информация о том, что 21-летним грузином интересуются «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Кварацхелия длительное время выступал в России: с февраля по июнь 2019 года он играл за «Локомотив», а с июля 2019 года по март 2022 года — за «Рубин».

Полузащитник перешел в «Наполи» в июле 2022 года, на его счету 9 голов и 12 результативных передач в 20 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.