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Камоцци: «Чемпионат Испании подойдет Кварацхелии лучше, чем АПЛ»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна поделился мнением о будущем полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича — потрясающий футболист. Но я думаю, что испанский чемпионат подойдет ему больше, чем английский», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Ранее появилась информация о том, что 21-летним грузином интересуются «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Кварацхелия длительное время выступал в России: с февраля по июнь 2019 года он играл за «Локомотив», а с июля 2019 года по март 2022 года — за «Рубин».

Полузащитник перешел в «Наполи» в июле 2022 года, на его счету 9 голов и 12 результативных передач в 20 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-ispanskij-chempionat-podojdet-kvaratshelii-bol-she-chem-anglijskij/

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21%

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Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

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ТМ 2.5

17%

1.90
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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
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5
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
6
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
7
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
8
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
9
 Фиорентина 18 6 5 7 21-24 23
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12
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 Специя 18 4 6 8 17-28 18
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