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Уволенный главный тренер «Салернитаны» вернулся на свой пост спустя 48 часов

Руслан Минаев
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Уволенный два дня назад главный тренер «Салернитаны» Давиде Никола вернулся на свой пост. Специалист был отправлен в отставку после разгрома от «Аталанты» (2:8) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

«Скажу по правде. Вчера мне позвонил президент клуба [Данило] Иерволино, который дружелюбно и в доброй манере объяснил причины своего решения, которое он принял с горечью, но которое должно было означать отставку после отвратительного матча против «Аталанты». Я взял на себя всю ответственность за это тяжелое поражение. Потому что я верю в эту команду, в людей, которые ее составляют, в великое сообщество, стоящее за ней. Я изо всех сил просил президента пересмотреть решение об отставке, зная, что это заденет душу, которая обладает глубокой чувствительностью к пониманию и очень хочет построить другой футбол. Потому что я люблю Салерно и слепо верю в этот проект», — написал специалист в соцсети.

Под руководством Николы команда провела 19 матчей в серии А, четыре игры из них выиграли, шесть проиграли и девять раз сыграли вничью. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 2
2-й тайм

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
ФК Салернитана
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
6
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
7
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
8
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
9
 Фиорентина 18 6 5 7 21-24 23
10
 Торино 18 6 5 7 18-20 23
11
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
12
 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
13
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
14
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
15
 Салернитана 18 4 6 8 23-35 18
16
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
17
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
18
 Верона 18 2 3 13 15-31 9
19
 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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Верона – Лечче
 - : -
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 - : -
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 - : -
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 - : -
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 - : -
22.01 20:00
Специя – Рома
 - : -
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