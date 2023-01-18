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Сегодня, 11:36

«Лечче» объявил об уходе полузащитника ЦСКА Бистровича в нидерландский клуб «Фортуна»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Кристиян Бистрович.
Фото Global Look Press

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович досрочно завершает выступление за «Лечче» на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба итальянской команды, 24-летний футболист переходит в нидерландский клуб «Фортуна» из Ситтарда на правах аренды. Хорват сейчас должен отправиться в Москву для завершения трансфера.

Бистрович был арендовал «Лечче» в июле 2022 года за 300 тысяч евро и принял участие в 12 играх серии А, не отметившись результативными действиями. По завершении сезона-2022/2023 футболист должен будет вернуться к красно-синим.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,2 миллиона евро.

Источник: ФК «Лечче»

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28%

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Кристиян Бистрович
ФК Лечче
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2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
6
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
7
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
8
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
9
 Фиорентина 18 6 5 7 21-24 23
10
 Торино 18 6 5 7 18-20 23
11
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
12
 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
13
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
14
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
15
 Салернитана 18 4 6 8 23-35 18
16
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17
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
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