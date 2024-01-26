Президент «Наполи» Де Лаурентис: «Знал, что Осимхен перейдет в «Реал», «ПСЖ» или клубы АПЛ»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис перечислил клубы, в которых может продолжить карьеру нападающий неаполитанцев Виктор Осимхен.

«Мы знали об этом с лета, иначе переговоры о продлении контракта не затянулись бы так сильно. Мы уже знали, что он перейдет в «Реал», «ПСЖ» или АПЛ», — цитирует владельца клуба Sport Mediaset.

Ранее нигерийский форвард заявил, что уже выбрал будущий клуб, в который перейдет следующим летом.

23 декабря 2023 года нападающий продлил с «Наполи» контракт до лета 2026-го. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.

В этом сезоне Осимхен отметился 8 голами и 3 результативными передачами в 18 матчах за «Наполи» во всех турнирах.