«Лацио» нанес «Кальяри» четвертое поражение подряд

«Лацио» в гостях обыграл «Кальяри» в матче 24-го тура итальянской серии А — 3:1.

За римлян отличились Чиро Иммобиле (50-я минута) и Фелипе Андерсон (65-я). Еще один мяч в свои ворота отправил хавбек хозяев Алессандро Дейола.

Единственный гол «Кальяри» на счету Джанлуки Гаэтано (51-я).

«Лацио» (37 очков) поднялся на шестое место в серии А. «Кальяри» (18) потерпел четвертое поражение подряд и идет предпоследним в турнирной таблице.