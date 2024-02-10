«Рома» дома на Олимпийском стадионе в Риме примет «Интер» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу 10 февраля, в субботу. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию игры серии А «Рома» — «Интер» покажут в прямом эфире на канале «Матч Футбол 1» и на сайте matchtv.ru. Посмотреть ее можно будет по подписке. Начало трансляции — в 19.55 мск.

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«Рома» главного тренера Даниеле де Росси располагается на пятом месте в турнирной таблице серии А после 23 матчей. «Интер» под руководством Симоне Индзаги набрал 57 баллов и лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии после 22 игр.

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