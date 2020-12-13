«Интер» победил «Кальяри» на выезде

«Интер» обыграл «Кальяри» в матче 11-го тура чемпионата Италии — 3:1.

В составе «нерадзурри» отличились Николо Барелла, Данило Д'Амброзио и Ромелу Лукаку. Единственный мяч «Кальяри» на счету Риккардо Соттиля.

«Интер» идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Милана» на 2 очка. Отметим, что у «россонери» есть матч в запасе. «Кальяри» занимает 12-ю строчку с 12 очками.

Чемпионат Италии. Серия А

11-й тур

«Кальяри» — «Интер» — 1:3 (1:0)

Голы: Соттиль, 42 (1:0). Барелла, 77 (1:1). Д`Амброзио, 84 (1:2). Лукаку, 90+4 (1:3).

«Кальяри»: Краньо, Ликояннис, Дзаппа, Валюкевич, Карбони (Симеоне, 90), Жоау Педру, Рог, Марин, Фараго (Клаван, 68), Паволетти (Черри, 75), Соттиль (Нандес, 68).

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Янг, 58), де Фрай, Шкриньяр, Бастони (Мартинес, 72), Эриксен (Сенси, 58), Брозович, Барелла, Санчес, Перишич (Хакими, 46. Д`Амброзио, 83), Лукаку.

Предупреждения: Фараго, 10. Дармиан, 16. Паволетти, 71.

Судья: Паскуа (Италия).

13 декабря. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».