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Мората прокомментировал поражение «Ювентуса» в матче с «Наполи»

11:56
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Форвард «Ювентуса» Альваро Мората в своем Instagram высказался о матче 22-го тура серии А с «Наполи» (0:1).

«Не то, что мы ожидали, но жаловаться бесполезно. Нужно просто усерднее работать перед следующим матчем. Мы движемся к Лиге чемпионов, и нам нужно сосредоточиться и заработать максимальный результат», — написал Мората.

После 22 туров серии А «Ювентус» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 42 балла. 17 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Ювентус».

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