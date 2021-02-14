«Аталанта» обыграла «Кальяри», Миранчук отдал голевую передачу

«Аталанта» в матче 22-го тура чемпионата Италии в гостях обыграла «Кальяри» со счетом 1:0.

Гол на 90-й минуте после передачи Алексея Миранчука забил Луис Муриэль.

Миранчук от центрального круга верхом забросил мяч вперед колумбийцу, который на линии штрафной обыграл защитника и пробил в ближний угол.

Российский полузащитник вышел на поле во втором тайме вместо Марио Пашалича.

В этом сезоне Миранчук провел 13 матчей в серии А, в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу.

«Аталанта» занимает седьмое место в турнирной таблице, «Кальяри» — 18-й.

Чемпионат Италии

Серия А

22-й тур

«Кальяри» — «Аталанта» — 0:1 (0:0)

Гол: Муриэль, 90.

«Кальяри»: Краньо, Годин, Ругани, Наингголан (Данкан, 79), Дзаппа, Нандес, Валюкевич (Черри, 90+2), Марин (Дейола, 86), Ликояннис, Жоау Педру, Симеоне (Паволетти, 79).

«Аталанта»: Спортьелло, Ромеро, Паломино, Джимсити, Шутало (Мехле, 62), Пессина (де Рон, 46), Пашалич (Миранчук, 46), Фройлер, Иличич (Муриэль, 69), Гозенс, Сапата (Малиновский, 85).

Предупреждения: Валюкевич, 7. Ромеро, 45. Ругани, 59. Иличич, 68. Ликояннис, 69. де Рон, 88.

Судья: Пиччинини (Италия).

14 февраля. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».