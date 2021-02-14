«Аталанта» обыграла «Кальяри», Миранчук отдал голевую передачу
«Аталанта» в матче 22-го тура чемпионата Италии в гостях обыграла «Кальяри» со счетом 1:0.
Гол на 90-й минуте после передачи Алексея Миранчука забил Луис Муриэль.
Миранчук от центрального круга верхом забросил мяч вперед колумбийцу, который на линии штрафной обыграл защитника и пробил в ближний угол.
Российский полузащитник вышел на поле во втором тайме вместо Марио Пашалича.
В этом сезоне Миранчук провел 13 матчей в серии А, в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу.
«Аталанта» занимает седьмое место в турнирной таблице, «Кальяри» — 18-й.
Чемпионат Италии
Серия А
22-й тур
«Кальяри» — «Аталанта» — 0:1 (0:0)
Гол: Муриэль, 90.
«Кальяри»: Краньо, Годин, Ругани, Наингголан (Данкан, 79), Дзаппа, Нандес, Валюкевич (Черри, 90+2), Марин (Дейола, 86), Ликояннис, Жоау Педру, Симеоне (Паволетти, 79).
«Аталанта»: Спортьелло, Ромеро, Паломино, Джимсити, Шутало (Мехле, 62), Пессина (де Рон, 46), Пашалич (Миранчук, 46), Фройлер, Иличич (Муриэль, 69), Гозенс, Сапата (Малиновский, 85).
Предупреждения: Валюкевич, 7. Ромеро, 45. Ругани, 59. Иличич, 68. Ликояннис, 69. де Рон, 88.
Судья: Пиччинини (Италия).
14 февраля. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».
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