«Фиорентина» без Кокорина уступила «Сампдории»

«Фиорентина» проиграла «Сампдории» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 1:2. Победный мяч в составе генуэзцев провел 38-летний Фабио Квальярелла.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку на матч, но на поле не вышел.

После 22 матчей «Сампдория» идет в таблице десятой, «Фиорентина» занимает 16-е место, в 7 очках от зоны вылета.

В параллельной игре «Аталанта» одолела «Кальяри» 1:0, российский хавбек Алексей Миранчук отметился голевым пасом.

Чемпионат Италии

Серия А

22-й тур

«Сампдория» — «Фиорентина» — 2:1 (1:1)

Голы: Бальде, 31 (1:0). Влахович, 37 (1:1). Квальярелла, 71 (2:1).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Торсби, Адриэн Силва (Экдаль, 75), Рамирес, Янкто (Квальярелла, 65), Дамсгор (Кандрева, 64), Бальде (Лерис, 89).

«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццела (Малькюи, 83), Мартинес Куарта, Венути (Кальехон, 83), Кастровилли, Пульгар, Бонавентура, Бираги, Куаме, Влахович.

Предупреждения: Венути, 34. Дамсгор, 57. Пульгар, 61. Бонавентура, 79.

Судья: Мареска.

14 февраля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».