Итальянский журналист опроверг информацию о возможном уходе Дибалы из «Ювентуса»

Информация о нежелании форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы уйти из команды является недостоверной, сообщает итальянский журналист Джованни Альбанезе.

Указано, что аргентинец не давал своему агенту искать новый клуб. Нападающий видит себя только в «Ювентусе». Еще в октябре он согласовал подписание нового контракта. Информация о срыве переговоров о новом контракте также не соответствует действительности. Агент игрока должен был получить юридическое разрешение на участие в сделке. Именно поэтому, по данным Альбанезе, новый контракт пока не был подписан.

В нынешнем сезоне 28-летний Пауло Дибала забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи в 20 матчах за «Ювентус». Контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 50 миллионов евро.