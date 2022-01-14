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Сегодня, 01:56

Итальянский журналист опроверг информацию о возможном уходе Дибалы из «Ювентуса»

Евгений Петров
Корреспондент

Информация о нежелании форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы уйти из команды является недостоверной, сообщает итальянский журналист Джованни Альбанезе.

Указано, что аргентинец не давал своему агенту искать новый клуб. Нападающий видит себя только в «Ювентусе». Еще в октябре он согласовал подписание нового контракта. Информация о срыве переговоров о новом контракте также не соответствует действительности. Агент игрока должен был получить юридическое разрешение на участие в сделке. Именно поэтому, по данным Альбанезе, новый контракт пока не был подписан.

В нынешнем сезоне 28-летний Пауло Дибала забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи в 20 матчах за «Ювентус». Контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 50 миллионов евро.

Пауло Дибала
ФК Ювентус
серия А
0
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 Наполи 21 13 4 4 37-15 43
4
 Аталанта 20 12 5 3 44-26 41
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8
 Лацио 21 9 5 7 43-39 32
9
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 Сассуоло 21 7 7 7 36-33 28
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 Венеция 20 4 5 11 18-37 17
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Дженоа – Аталанта
 0 : 0
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22.12 18:30
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Сассуоло – Болонья
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Верона – Фиорентина
 1 : 1
22.12 20:30
Интер – Торино
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Наполи – Специя
 0 : 1
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Фиорентина

 16
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 15
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

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П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

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Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

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И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 18 1 4
Луис Фелипе

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Лацио

 18 1 8
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 13 1 7
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