«Милан» в дополнительное время обыграл «Дженоа» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Милан» победил «Дженоа» (3:1 д. в.).

На 17-й минуте гости вышли вперед. Отличился Лео Эстигор. Оливье Жиру на 74-й минуте сравнял результат.

В дополнительное время хозяева забили еще дважды. Голы в активе Рафаэла Леана и Алексиса Салемакерса.

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко проводил свой первый матч против «Милана» в своей тренерской карьере. Фанаты «Милана» посвятили ему баннер.

В 1/4 финала «Милан» сыграет с победителем матча «Лацио» — «Удинезе».