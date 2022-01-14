«Милан» в дополнительное время обыграл «Дженоа» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии
В матче 1/8 финала Кубка Италии «Милан» победил «Дженоа» (3:1 д. в.).
На 17-й минуте гости вышли вперед. Отличился Лео Эстигор. Оливье Жиру на 74-й минуте сравнял результат.
В дополнительное время хозяева забили еще дважды. Голы в активе Рафаэла Леана и Алексиса Салемакерса.
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко проводил свой первый матч против «Милана» в своей тренерской карьере. Фанаты «Милана» посвятили ему баннер.
В 1/4 финала «Милан» сыграет с победителем матча «Лацио» — «Удинезе».
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|20
|15
|4
|1
|51-16
|49
|
2
|Милан
|21
|15
|3
|3
|46-23
|48
|
3
|Наполи
|21
|13
|4
|4
|37-15
|43
|
4
|Аталанта
|20
|12
|5
|3
|44-26
|41
|
5
|Ювентус
|21
|11
|5
|5
|32-21
|38
|
6
|Рома
|21
|10
|2
|9
|35-28
|32
|
7
|Фиорентина
|20
|10
|2
|8
|34-29
|32
|
8
|Лацио
|21
|9
|5
|7
|43-39
|32
|
9
|Торино
|20
|8
|4
|8
|27-19
|28
|
10
|Сассуоло
|21
|7
|7
|7
|36-33
|28
|
11
|Эмполи
|21
|8
|4
|9
|34-42
|28
|
12
|Верона
|21
|7
|6
|8
|37-35
|27
|
13
|Болонья
|20
|8
|3
|9
|28-33
|27
|
14
|Удинезе
|19
|4
|8
|7
|28-34
|20
|
15
|Сампдория
|21
|5
|5
|11
|28-38
|20
|
16
|Специя
|21
|5
|4
|12
|21-41
|19
|
17
|Венеция
|20
|4
|5
|11
|18-37
|17
|
18
|Кальяри
|21
|3
|7
|11
|21-42
|16
|
19
|Дженоа
|21
|1
|9
|11
|20-39
|12
|
20
|Салернитана
|19
|3
|2
|14
|13-43
|11
Результаты / календарь
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38 тур
|21.12
|20:30
|
Удинезе – Салернитана
|- : -
|21.12
|22:45
|
Дженоа – Аталанта
|0 : 0
|21.12
|22:45
|
Ювентус – Кальяри
|2 : 0
|22.12
|18:30
|
Венеция – Лацио
|1 : 3
|22.12
|18:30
|
Сассуоло – Болонья
|0 : 3
|22.12
|20:30
|
Верона – Фиорентина
|1 : 1
|22.12
|20:30
|
Интер – Торино
|1 : 0
|22.12
|20:30
|
Рома – Сампдория
|1 : 1
|22.12
|22:45
|
Наполи – Специя
|0 : 1
|22.12
|22:45
|
Эмполи – Милан
|2 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Душан Влахович
Фиорентина
|16
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|15
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|18
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|18
|1
|8
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|13
|1
|7
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