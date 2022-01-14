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Сегодня, 01:34

«Милан» в дополнительное время обыграл «Дженоа» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии

Евгений Петров
Корреспондент
«Милан» - «Дженоа» - 3:1.
Фото ФК «Милан»

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Милан» победил «Дженоа» (3:1 д. в.).

На 17-й минуте гости вышли вперед. Отличился Лео Эстигор. Оливье Жиру на 74-й минуте сравнял результат.

В дополнительное время хозяева забили еще дважды. Голы в активе Рафаэла Леана и Алексиса Салемакерса.

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко проводил свой первый матч против «Милана» в своей тренерской карьере. Фанаты «Милана» посвятили ему баннер.

В 1/4 финала «Милан» сыграет с победителем матча «Лацио» — «Удинезе».

Италия. Кубок. 1/8 финала
13 янв, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
3:1
Дженоа
Голы
Эстигор, 17 (0:1), Жиру, 74 (1:1), Леан, 102 (2:1), Салемакерс, 112 (3:1)
Милан
Меньян Эрнандес Калюлю Томори (Флоренци, 24 ) Габбиа Тонали Мальдини (Диас, 63 ) Мессиас (Салемакерс, 80 ) Крунич (Бакайоко, 62 ) Жиру (Робак, 118 ) Ребич (Леан, 63 )
Дженоа
Шемпер Ванхейсден Васкес Хефти Эстигор (Бани, 111) Мелегони Бадель Портанова (Гильоне, 106) Кайседо (Дестро, 63) Экубан (Кассата, 71) Йебоа (Пандев, 87)
Предупреждения
Тонали 42, Салемакерс 115  -  Бадель 37, Йебоа 47, Эстигор 53, Хефти 64
Судьи
Аурелиано

Андрей Шевченко
ФК Дженоа
ФК Милан
1
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Интер 20 15 4 1 51-16 49
2
 Милан 21 15 3 3 46-23 48
3
 Наполи 21 13 4 4 37-15 43
4
 Аталанта 20 12 5 3 44-26 41
5
 Ювентус 21 11 5 5 32-21 38
6
 Рома 21 10 2 9 35-28 32
7
 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
8
 Лацио 21 9 5 7 43-39 32
9
 Торино 20 8 4 8 27-19 28
10
 Сассуоло 21 7 7 7 36-33 28
11
 Эмполи 21 8 4 9 34-42 28
12
 Верона 21 7 6 8 37-35 27
13
 Болонья 20 8 3 9 28-33 27
14
 Удинезе 19 4 8 7 28-34 20
15
 Сампдория 21 5 5 11 28-38 20
16
 Специя 21 5 4 12 21-41 19
17
 Венеция 20 4 5 11 18-37 17
18
 Кальяри 21 3 7 11 21-42 16
19
 Дженоа 21 1 9 11 20-39 12
20
 Салернитана 19 3 2 14 13-43 11
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38 тур
21.12 20:30
Удинезе – Салернитана
 - : -
21.12 22:45
Дженоа – Аталанта
 0 : 0
21.12 22:45
Ювентус – Кальяри
 2 : 0
22.12 18:30
Венеция – Лацио
 1 : 3
22.12 18:30
Сассуоло – Болонья
 0 : 3
22.12 20:30
Верона – Фиорентина
 1 : 1
22.12 20:30
Интер – Торино
 1 : 0
22.12 20:30
Рома – Сампдория
 1 : 1
22.12 22:45
Наполи – Специя
 0 : 1
22.12 22:45
Эмполи – Милан
 2 : 4
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Душан Влахович

Фиорентина

 16
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 5
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 18 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

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Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 13 1 7
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