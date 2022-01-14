Шевченко одержал одну победу в 11 матчах с «Дженоа»

«Дженоа» уступил «Милану» (1:3 д. в.) в матче 1/8 финала Кубка Италии. Генуэзский клуб потерпел очередное поражение под руководство Андрея Шевченко.

Для украинского специалиста это седьмое поражение во главе генуэзского клуба. Трижды команда сыграла вничью и однажды победила — на предыдущей стадии Кубка против «Салернитаны» (1:0). В серии А «Дженоа» с Шевченко еще не побеждал.

Генуэзский клуб занимает 19-е место в чемпионате Италии, имея в активе 12 очков. 17 января команде предстоит матч с «Фиорентиной». Ранее сообщалось, что украинец может быть уволен вне зависимости от результата матча с «Миланом».