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Итальяно о ничьей с «Лечче»: «Если бы «Фиорентина» была немного точнее, то смогла бы одержать победу»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Италии против «Лечче» (1:1).

«Мы плохо начали, плохо провели первый тайм. Пришлось компенсировать пропущенный гол. Во втором тайме мы стали лучше и много били по воротам. Если бы были немного точнее, мы смогли бы одержать победу. По сравнению с прошлым сезоном у нас на 5 очков меньше, однако в этом году у нас есть два других турнира. Матч с «Интером»? У нас есть неделя, чтобы спокойно подготовиться к игре. Они сильны и уверены в себе, нам придется тяжело с одной из лучших команд лиги», — приводит слова Итальяно Football Italia.

На данный момент «Фиорентина» с 10 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Лечче» — 16-е (8 очков).

ФК Лечче
ФК Фиорентина
Винченцо Итальяно
серия А
0
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«Лечче» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче чемпионата Италии
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 10 8 2 0 25-9 26
2
 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
3
 Милан 10 7 2 1 20-10 23
4
 Рома 10 7 1 2 13-9 22
5
 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
6
 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
7
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
8
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
9
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
10
 Эмполи 10 2 5 3 9-11 11
11
 Торино 10 3 2 5 8-12 11
12
 Салернитана 10 2 4 4 12-16 10
13
 Фиорентина 10 2 4 4 8-12 10
14
 Монца 10 3 1 6 9-15 10
15
 Специя 10 2 3 5 9-19 9
16
 Лечче 10 1 5 4 9-12 8
17
 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
18
 Верона 10 1 2 7 9-19 5
19
 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
20
 Сампдория 10 0 3 7 5-18 3
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15.10 16:00
Эмполи – Монца
 1 : 0
15.10 19:00
Торино – Ювентус
 0 : 1
15.10 21:45
Аталанта – Сассуоло
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16.10 13:30
Интер – Салернитана
 2 : 0
16.10 16:00
Лацио – Удинезе
 0 : 0
16.10 16:00
Специя – Кремонезе
 2 : 2
16.10 19:00
Наполи – Болонья
 3 : 2
16.10 21:45
Верона – Милан
 1 : 2
17.10 19:30
Сампдория – Рома
 0 : 1
17.10 21:45
Лечче – Фиорентина
 1 : 1
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