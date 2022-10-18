Итальяно о ничьей с «Лечче»: «Если бы «Фиорентина» была немного точнее, то смогла бы одержать победу»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Италии против «Лечче» (1:1).

«Мы плохо начали, плохо провели первый тайм. Пришлось компенсировать пропущенный гол. Во втором тайме мы стали лучше и много били по воротам. Если бы были немного точнее, мы смогли бы одержать победу. По сравнению с прошлым сезоном у нас на 5 очков меньше, однако в этом году у нас есть два других турнира. Матч с «Интером»? У нас есть неделя, чтобы спокойно подготовиться к игре. Они сильны и уверены в себе, нам придется тяжело с одной из лучших команд лиги», — приводит слова Итальяно Football Italia.

На данный момент «Фиорентина» с 10 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Лечче» — 16-е (8 очков).