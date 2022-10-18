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Сегодня, 14:35

В «Интере» рассчитывают продлить контракт с Шкриньяром после матча Лиги чемпионов с «Викторией»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб проведет очередной раунд переговоров по продлению контракта с защитником Миланом Шкриньяром.

«Мы встретимся с агентами Шкриньяра после матча против «Виктории» в Лиге чемпионов. Есть шансы, что мы достигнем соглашения по новой сделке. Милан — профессионал и любит «Интер», я настроен оптимистично», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Маротты.

Шкриньяр выступает за «Интер» с июля 2017 года, нынешний контракт 27-летнего словака действует до конца июня 2023 года.

«Интер» проведет матч против пльзеньской «Виктории» в Лиге чемпионов 26 октября.

Милан Шкриньяр
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
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 Интер 10 6 0 4 18-14 18
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 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
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 Лечче 10 1 5 4 9-12 8
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