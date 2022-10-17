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17 октября, 23:40

«Лечче» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

Алина Савинова
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«Лечче» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче 10-го тура чемпионата Италии — 1:1.

Счет на 43-й минуте матча открыл нападающий «Лечче» Ассан Сисей. В составе «Фиорентины» забитым голом отметился форвард Кристиан Куаме.

На данный момент «Фиорентина» с 10 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Лечче» — 16-е (8 очков).

Италия. Серия А. 10-й тур
17 окт, 21:45. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
1:1
Фиорентина

ФК Лечче
ФК Фиорентина
0
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