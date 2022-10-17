«Лечче» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче чемпионата Италии
«Лечче» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче 10-го тура чемпионата Италии — 1:1.
Счет на 43-й минуте матча открыл нападающий «Лечче» Ассан Сисей. В составе «Фиорентины» забитым голом отметился форвард Кристиан Куаме.
На данный момент «Фиорентина» с 10 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Лечче» — 16-е (8 очков).
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|
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|0
|25-9
|26
|
2
|Аталанта
|10
|7
|3
|0
|16-6
|24
|
3
|Милан
|10
|7
|2
|1
|20-10
|23
|
4
|Рома
|10
|7
|1
|2
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|22
|
5
|Лацио
|10
|6
|3
|1
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|
6
|Удинезе
|10
|6
|3
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|21
|
7
|Интер
|10
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|18-14
|18
|
8
|Ювентус
|10
|4
|4
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|16
|
9
|Сассуоло
|10
|3
|3
|4
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|12
|
10
|Эмполи
|10
|2
|5
|3
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|11
|
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|Торино
|10
|3
|2
|5
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|11
|
12
|Салернитана
|10
|2
|4
|4
|12-16
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|
13
|Фиорентина
|10
|2
|4
|4
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|10
|
14
|Монца
|10
|3
|1
|6
|9-15
|10
|
15
|Специя
|10
|2
|3
|5
|9-19
|9
|
16
|Лечче
|10
|1
|5
|4
|9-12
|8
|
17
|Болонья
|10
|1
|4
|5
|10-17
|7
|
18
|Верона
|10
|1
|2
|7
|9-19
|5
|
19
|Кремонезе
|10
|0
|4
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|4
|
20
|Сампдория
|10
|0
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|3
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|15.10
|16:00
|
Эмполи – Монца
|1 : 0
|15.10
|19:00
|
Торино – Ювентус
|0 : 1
|15.10
|21:45
|
Аталанта – Сассуоло
|2 : 1
|16.10
|13:30
|
Интер – Салернитана
|2 : 0
|16.10
|16:00
|
Лацио – Удинезе
|0 : 0
|16.10
|16:00
|
Специя – Кремонезе
|2 : 2
|16.10
|19:00
|
Наполи – Болонья
|3 : 2
|16.10
|21:45
|
Верона – Милан
|1 : 2
|17.10
|19:30
|
Сампдория – Рома
|0 : 1
|17.10
|21:45
|
Лечче – Фиорентина
|1 : 1
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|Г
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|
|
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Болонья
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Лацио
|6
|П
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|7
|
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Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Роберто Перейра
Удинезе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|8
|1
|3
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|9
|1
|3
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|2
|1
|2
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