«Лечче» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

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«Лечче» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче 10-го тура чемпионата Италии — 1:1.

Счет на 43-й минуте матча открыл нападающий «Лечче» Ассан Сисей. В составе «Фиорентины» забитым голом отметился форвард Кристиан Куаме.

На данный момент «Фиорентина» с 10 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Лечче» — 16-е (8 очков).