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«Интер» до конца января надеется продлить контракт с Брозовичем

05:37
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Полузащитник «Интера» Марсело Брозович близок к продлению контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, миланцы хотят договориться о заключении нового договора с 29-летним хорватом до конца января. Контракт будет рассчитан до 2025 года, а зарплата игрока составит шесть миллионов евро в год.

В текущем сезоне Брозович провел 26 матчей за «Интер» и забил один мяч при двух голевых передачах.

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Сергей Разин все материалы автора

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