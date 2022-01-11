«Интер» до конца января надеется продлить контракт с Брозовичем
05:37
Полузащитник «Интера» Марсело Брозович близок к продлению контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, миланцы хотят договориться о заключении нового договора с 29-летним хорватом до конца января. Контракт будет рассчитан до 2025 года, а зарплата игрока составит шесть миллионов евро в год.
В текущем сезоне Брозович провел 26 матчей за «Интер» и забил один мяч при двух голевых передачах.
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