Источник: «Торино» готов возобновить переговоры по Миранчуку

«Торино» планирует провести переговоры по выкупу российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и хорватского хавбека «Вест Хэма» Николы Влашича, сообщает журналист Орацио Аккомандо.

По информации источника, новые контакты между сторонами состоятся в ближайшие дни. В сохранении Миранчука и Влашича заинтересован главный тренер туринцев Иван Юрич. Оба игрока выступали за туринцев на правах аренды в сезоне-2022/23.

27-летний россиянин провел за «Торино» 31 матч, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 12 миллионов евро.