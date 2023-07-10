Источник: «Торино» готов возобновить переговоры по Миранчуку
«Торино» планирует провести переговоры по выкупу российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и хорватского хавбека «Вест Хэма» Николы Влашича, сообщает журналист Орацио Аккомандо.
По информации источника, новые контакты между сторонами состоятся в ближайшие дни. В сохранении Миранчука и Влашича заинтересован главный тренер туринцев Иван Юрич. Оба игрока выступали за туринцев на правах аренды в сезоне-2022/23.
27-летний россиянин провел за «Торино» 31 матч, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 12 миллионов евро.
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5
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13
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14
|Эмполи
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15
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
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Рома – Салернитана
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Болонья – Милан
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Лечче – Лацио
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Сассуоло – Аталанта
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Торино – Кальяри
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Удинезе – Ювентус
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