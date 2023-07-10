В «Леванте» не подтвердили информацию о переговорах с Черышевым
В «Леванте» прокомментировали информацию об интересе к российскому полузащитнику «Венеции» Денису Черышеву.
«Переговоры с Денисом Черышевым? Мы ничего не знаем об этом. Наш клуб может подтвердить наличие переговоров только после их завершения. Пока ничего нет», — приводит Sport24 слова представителя пресс-службы испанского клуба.
Ранее исполнительный директор «Венеции» Александр Мента заявил, что Черышевым интересуются российские клубы.
Черышев выступает за «Венецию» с 2022 года. В прошедшем сезоне 32-летний россиянин провел 24 матча в составе итальянской команды, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.08
|00:00
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|00:00
|
Болонья – Милан
|- : -
|20.08
|00:00
|
Эмполи – Верона
|- : -
|20.08
|00:00
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|20.08
|00:00
|
Дженоа – Фиорентина
|- : -
|20.08
|00:00
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|00:00
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|00:00
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|00:00
|
Торино – Кальяри
|- : -
|20.08
|00:00
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
Новости