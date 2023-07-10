В «Леванте» не подтвердили информацию о переговорах с Черышевым

В «Леванте» прокомментировали информацию об интересе к российскому полузащитнику «Венеции» Денису Черышеву.

«Переговоры с Денисом Черышевым? Мы ничего не знаем об этом. Наш клуб может подтвердить наличие переговоров только после их завершения. Пока ничего нет», — приводит Sport24 слова представителя пресс-службы испанского клуба.

Ранее исполнительный директор «Венеции» Александр Мента заявил, что Черышевым интересуются российские клубы.

Черышев выступает за «Венецию» с 2022 года. В прошедшем сезоне 32-летний россиянин провел 24 матча в составе итальянской команды, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.