Дибала заявил, что не собирается уходить из «Ромы»
Форвард «Ромы» Пауло Дибала ответил на вопрос, останется ли он в римском клубе.
«Конечно, я счастлив быть в «Роме». Остаюсь ли я? Да, завтра мы начинаем тренироваться», — приводит слова Дибалы LaRoma24.
Дибала выступает за «Рому» с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел за римлян 38 матчей, забил 18 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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11
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13
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
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Рома – Салернитана
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Болонья – Милан
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Лечче – Лацио
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Сассуоло – Аталанта
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Торино – Кальяри
|- : -
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Удинезе – Ювентус
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