Дибала заявил, что не собирается уходить из «Ромы»

Форвард «Ромы» Пауло Дибала ответил на вопрос, останется ли он в римском клубе.

«Конечно, я счастлив быть в «Роме». Остаюсь ли я? Да, завтра мы начинаем тренироваться», — приводит слова Дибалы LaRoma24.

Дибала выступает за «Рому» с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел за римлян 38 матчей, забил 18 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.