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9 января, 23:51

Семин не видит в «Аталанте» игроков, которые превосходят Миранчука в классе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в последних матчах.

«Не вижу в «Аталанте» игроков, которые превосходят Миранчука в классе. Он способен конкурировать за место в стартовом составе. Но такие разговоры идут уже не первый год. Не знаю, в чем причина отсутствия стабильной игровой практики у Алексея», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

28-летний россиянин вышел в стартовом составе «Аталанты» на матч 19-го тура серии А против «Ромы» (1:1) и отметился голевой передачей на Тена Копмейнерса в этой игре. Всего в активе Миранчука 2 гола и 4 голевые передачи в 15 матчах за итальянскую команду в текущем сезоне.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-ne-vizhu-v-atalante-igrokov-kotory-e-prevoshodyat-miranchuka-v-klasse/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Юрий Семин
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 И В Н П +/- О
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7
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 Рома 19 8 5 6 31-21 29
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