Источник: чемпионат Италии должен возобновиться не позднее 9 мая

Руководство серии А приняло решение, что чемпионат Италии нынешнего сезона в случае возобновления должен начаться не позднее 9 мая. Тогда игры будут проводится до середины июля, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Также клубы прорабатывают договор, по условию которого контракты с футболистами будет продлены с 30 июня до 15 июля.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Согласно официальным данным, обнародованным в воскресенье вечером главой службы гражданской обороны Анджело Боррелли, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы более 24,7 тысячи случаев заражения новым типом вируса, выздоровели 2335 человек, число жертв достигло 1809.

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