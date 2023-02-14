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Сегодня, 11:07

«Интер» в игре с «Сампдорией» в третий раз за 10 лет не забил, нанеся 25 ударов за матч

Руслан Минаев
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«Интер» на выезде сыграл вничью с «Сампдорией» (0:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

«Нерадзурри» нанесли по воротам соперника 25 ударов. Таким образом, «Интер» в третий раз за последние 10 сезонов не забил ни одного гола после 25 ударов за матч.

Ранее такое было в сентябре 2018 года в игре с «Пармой» (28 ударов) и в феврале 2022-го в матче против «Сассуоло» (29 ударов).

В этом сезоне «Интер» с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 15 очков.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Сампдория
серия А
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 22 19 2 1 54-15 59
2
 Интер 22 14 2 6 41-26 44
3
 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
4
 Милан 22 12 5 5 38-30 41
5
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
6
 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
7
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
8
 Удинезе 22 7 9 6 30-25 30
9
 Монца 22 8 5 9 28-30 29
10
 Ювентус 22 13 5 4 34-17 29
11
 Болонья 22 8 5 9 28-32 29
12
 Эмполи 22 6 9 7 21-28 27
13
 Фиорентина 22 6 6 10 23-29 24
14
 Сассуоло 22 6 6 10 26-33 24
15
 Лечче 22 5 9 8 22-25 24
16
 Салернитана 22 5 6 11 25-42 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 22 4 5 13 20-33 17
19
 Сампдория 22 2 5 15 10-36 11
20
 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
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34 тур
35 тур
36 тур
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38 тур
10.02 22:45
Милан – Торино
 1 : 0
11.02 17:00
Эмполи – Специя
 2 : 2
11.02 20:00
Лечче – Рома
 1 : 1
11.02 22:45
Лацио – Аталанта
 0 : 2
12.02 14:30
Удинезе – Сассуоло
 2 : 2
12.02 17:00
Болонья – Монца
 0 : 1
12.02 20:00
Ювентус – Фиорентина
 1 : 0
12.02 22:45
Наполи – Кремонезе
 3 : 0
13.02 20:30
Верона – Салернитана
 1 : 0
13.02 22:45
Сампдория – Интер
 0 : 0
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ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 17
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 12 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 20 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 13 1 0
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