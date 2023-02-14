Экс-игрок «Милана» Антонелли: «Вряд ли один матч позволяет говорить о выходе из кризиса»

Бывший защитник «Милана» Лука Антонелли высказался о положении своей бывшей команды в текущем сезоне.

В матче 22-го тура чемпионата Италии россонери переиграли «Торино» (1:0) и прервали свою безвыигрышную серию из 7 матчей.

«Я думаю, что недостаточно говорить об одном матче для выхода из кризиса, но победить «Торино» было фундаментально важно, надо было оставить за спиной месяц неудач», — приводит слова Антонелли pianetamilan.it.

«Милан» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 41 очко за 22 матча.