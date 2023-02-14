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Сегодня, 08:17

Экс-игрок «Милана» Антонелли: «Вряд ли один матч позволяет говорить о выходе из кризиса»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Милана» Лука Антонелли высказался о положении своей бывшей команды в текущем сезоне.

В матче 22-го тура чемпионата Италии россонери переиграли «Торино» (1:0) и прервали свою безвыигрышную серию из 7 матчей.

«Я думаю, что недостаточно говорить об одном матче для выхода из кризиса, но победить «Торино» было фундаментально важно, надо было оставить за спиной месяц неудач», — приводит слова Антонелли pianetamilan.it.

«Милан» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 41 очко за 22 матча.

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2
 Интер 22 14 2 6 41-26 44
3
 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
4
 Милан 22 12 5 5 38-30 41
5
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
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 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
7
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
8
 Удинезе 22 7 9 6 30-25 30
9
 Монца 22 8 5 9 28-30 29
10
 Ювентус 22 13 5 4 34-17 29
11
 Болонья 22 8 5 9 28-32 29
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 Эмполи 22 6 9 7 21-28 27
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 Фиорентина 22 6 6 10 23-29 24
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 Сассуоло 22 6 6 10 26-33 24
15
 Лечче 22 5 9 8 22-25 24
16
 Салернитана 22 5 6 11 25-42 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 22 4 5 13 20-33 17
19
 Сампдория 22 2 5 15 10-36 11
20
 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
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10.02 22:45
Милан – Торино
 1 : 0
11.02 17:00
Эмполи – Специя
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Лечче – Рома
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11.02 22:45
Лацио – Аталанта
 0 : 2
12.02 14:30
Удинезе – Сассуоло
 2 : 2
12.02 17:00
Болонья – Монца
 0 : 1
12.02 20:00
Ювентус – Фиорентина
 1 : 0
12.02 22:45
Наполи – Кремонезе
 3 : 0
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 1 : 0
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Наполи

 17
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

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Лаутаро Мартинес

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Интер

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П
Хвича Кварацхелия

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

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И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 12 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 20 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

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