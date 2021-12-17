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«Интер» в ближайшее время официально объявит о расторжении контракта с Эриксеном

08:36
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«Интер» и полузащитник Кристиан Эриксен приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны пришли к этому решению после того, как стало ясно, что 29-летний датчанин не сможет выступать в чемпионате Италии с кардиовертером-дефибриллятором. Сообщается, что «Интер» в ближайшее время выступит с официальным объявлением о расторжении контракта с футболистом.

В июне нынешнего года Эриксен перенес остановку сердца во время матча 1-го тура групповой стадии Евро-2020 против Финляндии (0:1), после этого футболисту установили кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор игрок ни разу не появлялся на поле в официальных матчах. Контракт полузащитника с «Интером» действует до конца июня 2024 года.

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Иван Торопцев все материалы автора

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