«Интер» в ближайшее время официально объявит о расторжении контракта с Эриксеном

«Интер» и полузащитник Кристиан Эриксен приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны пришли к этому решению после того, как стало ясно, что 29-летний датчанин не сможет выступать в чемпионате Италии с кардиовертером-дефибриллятором. Сообщается, что «Интер» в ближайшее время выступит с официальным объявлением о расторжении контракта с футболистом.

Inter and Christian Eriksen have decided to terminate the current contract by mutual agreement, as he's officially not allowed to play in Serie A with defibrillator. ?? #Eriksen



Official announcement soon — then Eriksen will be free to consider proposals from other countries. pic.twitter.com/tWRL5oVAKC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2021

В июне нынешнего года Эриксен перенес остановку сердца во время матча 1-го тура групповой стадии Евро-2020 против Финляндии (0:1), после этого футболисту установили кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор игрок ни разу не появлялся на поле в официальных матчах. Контракт полузащитника с «Интером» действует до конца июня 2024 года.