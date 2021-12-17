Манолас покинул «Наполи» и вернулся в «Олимпиакос»
08:25
Защитник «Наполи» Костас Манолас перешел в «Олимпиакос», сообщает пресс-служба греческого клуба.
30-летний футболист сможет выступать за команду с января 2022 года. Согласно данным портала Transfermarkt.com, сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
Welcome back home, Kostas! ???? #Olympiacos #Manolas #ManolasIsBack #ManolasReturns pic.twitter.com/V16zP0J2C5— Olympiacos FC (46?) (@olympiacosfc) December 16, 2021
Манолас уже выступал за «Олимпиакос» с июля 2012 года по август 2014 года, после чего перешел в «Рому». Грек играл за «Наполи» с июля 2019 года, в нынешнем сезоне он принял участие в 7 матчах команды и не отличился результативными действиями.
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