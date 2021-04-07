«Интер» обыграл «Сассуоло» и продолжает лидировать в чемпионате Италии

«Интер» выиграл у «Сассуоло» (2:1) в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей отличились Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес. У гостей забил Хамед Траоре.

«Интер» набрал 71 очко и занимает первое место в турнирной таблице. У «Сассуоло» 40 очков и девятая позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

28-й тур

«Интер» — «Сассуоло» — 2:1 (1:0)

Голы: Лукаку, 10 (1:0). Мартинес, 67 (2:0). Траоре, 85 (2:1).

«Интер»: Ханданович, Дармиан, де Фрай, Шкриньяр, Янг, Эриксен (Сенси, 59), Гальярдини (Весино, 70), Барелла, Хакими, Лукаку, Мартинес (Санчес, 77).

«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш (Карамоко, 90), Толян (Кирьякопулос, 75), Марлон, Рожериу (Гараслин, 75), Джуричич, Обианг, Лопес, Траоре, Бога (Оддей, 80), Распадори.

Предупреждения: Консильи, 7. Барелла, 17. Траоре, 23. Янг, 60. Лопес, 84.

Судья: Иррати.

7 апреля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».