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Тренер «Лацио» Индзаги заразился коронавирусом

23:08
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Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги сдал положительный тест на коронавирус, сообщила его жена Гайя Лукарьелло в Instagram. Также она отметила, что заразилась вся их семья.

«Лацио» на официальном сайте сообщил, что один из представителей команды сдал положительный тест. В сообщении не уточнялось, кто это был.

Таким образом, тренер должен отправиться на самоизоляцию. Ближайший матч в серии А «Лацио» проведет против «Вероны» 11 апреля.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное




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