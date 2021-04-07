Тренер «Лацио» Индзаги заразился коронавирусом
23:08
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги сдал положительный тест на коронавирус, сообщила его жена Гайя Лукарьелло в Instagram. Также она отметила, что заразилась вся их семья.
«Лацио» на официальном сайте сообщил, что один из представителей команды сдал положительный тест. В сообщении не уточнялось, кто это был.
Таким образом, тренер должен отправиться на самоизоляцию. Ближайший матч в серии А «Лацио» проведет против «Вероны» 11 апреля.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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