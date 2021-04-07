Гол Дибалы принес «Ювентусу» победу над «Наполи»

«Ювентус» в перенесенном матче 3-го тура чемпионата Италии обыграл «Наполи» со счетом 2:1.

На голы Криштиану Роналду и Пауло Дибалы гости ответили точным ударом Лоренцо Инсинье, реализовавший пенальти.

Изначально встреча должна была пройти осенью 2020 года, однако из-за распоряжения местного правления «Наполи» не смог приехать на игру, из-за чего был наказан поражением 0:3 и снятием очком. После неаполитанцы оспорили решение в суде, добившись переигровки.

После этого матча «Ювентус» с 59 очками занимает третье место в серии А, «Наполи» с 56 очками — на пятой строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

3-й тур

«Ювентус» — «Наполи» — 2:1 (1:0)

Голы: Криштиану Роналду, 13 (1:0). Дибала, 73 (2:0). Инсинье, 90 — с пенальти (2:1).

«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Данилу, Алекс Сандру, де Лигт, Рабьо, Бентанкур, Криштиану Роналду, Куадрадо (Маккенни, 69), Мората (Дибала, 69), Кьеза (Артур, 80).

«Наполи»: Мерет, Кулибали, Хюсай (Мариу Руй, 76), Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски, Демме (Политано, 54), Руис (Петанья, 89), Мертенс (Эльмас, 76), Инсинье, Лосано (Осимен, 54).

Предупреждения: Кулибали, 22. Алекс Сандру, 54. Ррахмани, 81.

Судья: Мариани (Италия).

7 апреля. Турин. Стадион «Алльянц».