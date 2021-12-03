«Интер» расторгнет контракт с Эриксеном в январе
Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен в январе может покинуть клуб.
По данным Calciomercato.com, 29-летнему футболисту не разрешат играть в Италии с имплантированным дефибриллятором (ИКД). Врачи должны вынести свой вердикт на следующей неделе.
По информации источника, «Интер» расторгнет контракт с Эриксеном по взаимному согласию сторон в начале 2022 года. Текущий контракт футболиста рассчитан до конца июня 2024 года.
Ранее полузащитник приступил к индивидуальным тренировкам в составе своего бывшего клуба «Оденсе».
Напомним, 12 июня в конце первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. На протяжении 15 минут полузащитнику оказывали экстренную помощь на поле, после чего увезли в больницу. Позднее выяснилось, что он перенес остановку сердца.
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