«Интер» расторгнет контракт с Эриксеном в январе

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен в январе может покинуть клуб.

По данным Calciomercato.com, 29-летнему футболисту не разрешат играть в Италии с имплантированным дефибриллятором (ИКД). Врачи должны вынести свой вердикт на следующей неделе.

По информации источника, «Интер» расторгнет контракт с Эриксеном по взаимному согласию сторон в начале 2022 года. Текущий контракт футболиста рассчитан до конца июня 2024 года.

Ранее полузащитник приступил к индивидуальным тренировкам в составе своего бывшего клуба «Оденсе».

Напомним, 12 июня в конце первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. На протяжении 15 минут полузащитнику оказывали экстренную помощь на поле, после чего увезли в больницу. Позднее выяснилось, что он перенес остановку сердца.