Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен приступил к индивидуальным тренировкам в составе своего бывшего клуба «Оденсе», сообщает Sky Sports.

«Кристиан связался с нами, и сейчас занимается индивидуально», — сказал представитель «Оденсе».

Ранее сообщалось, что 29-летний датчанин возобновит карьеру в следующем сезоне.

Напомним, 12 июня в конце первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. На протяжении 15 минут полузащитнику оказывали экстренную помощь на поле, после чего увезли в больницу. Позднее выяснилось, что он перенес остановку сердца.