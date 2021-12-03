Дибала и «Ювентус» согласовали пятилетний контракт

«Ювентус» согласовал продление контракта с нападающим команды Пауло Дибала, сообщает Football Italia.

По информации источника, новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. Он будет зарабатывать восемь миллионов евро в год плюс два миллиона евро в качестве бонуса.

Объявление сделки затягивает агент Дибалы, который должен восьмого ноября прилететь в Турин, чтобы зафиксировать продление контракта и встретиться с руководством.

Текущий контракт 28-летнего футболиста с итальянским клубом истекает в июне 2022 года.

В сезоне-2021/22 нападающий сыграл за «Ювентус» 14 матчей во всех турнирах и забил 7 голов.