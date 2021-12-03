Дибала и «Ювентус» согласовали пятилетний контракт
«Ювентус» согласовал продление контракта с нападающим команды Пауло Дибала, сообщает Football Italia.
По информации источника, новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. Он будет зарабатывать восемь миллионов евро в год плюс два миллиона евро в качестве бонуса.
Объявление сделки затягивает агент Дибалы, который должен восьмого ноября прилететь в Турин, чтобы зафиксировать продление контракта и встретиться с руководством.
Текущий контракт 28-летнего футболиста с итальянским клубом истекает в июне 2022 года.
В сезоне-2021/22 нападающий сыграл за «Ювентус» 14 матчей во всех турнирах и забил 7 голов.
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Дополнительная информация:
https://football-italia.net/why-juventus-havent-announced-dybalas-contract-extension-yet/
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