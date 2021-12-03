Индзаги поделился ожиданиями от матча «Интера» с «Ромой»
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал, чего ждет от матча серии А с «Ромой».
«Мы знаем, что нас ждет сильная команда. Будет приятно встретится с Моуринью. Никогда с ним не встречался, не знаю его, но это будет особенная игра. Нам нудно быть еще более осторожными, потому что мы знаем все его качества и его историю», — цитирует Индзаги Football Italia.
Матч «Рома» — «Интер» состоится завтра, 4 декабря. Начало — в 20.00 мск. В 15 матчах чемпионата Италии миланский клуб набрал 34 очка и расположился на 3-м месте в турнирной таблице, римляне (25) идут на 5-й строчке.
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