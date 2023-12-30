«Интер» продлил контракт с защитником Дармианом до 2025 года

«Интер» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Маттео Дармианом.

Сообщается, что соглашение рассчитано до июня 2025 года.

34-летний Дармиан выступает за «Интер» с 2021 года. В текущем сезоне он провел за клуб из Милана 23 матча, в которых отметился 1 результативной передачей. Ранее футболист также играл в «Парме», «Манчестер Юнайтед», «Милане», «Торино», «Палермо» и «Падове».

На данный момент «Интер» возглавляет турнирную таблицу серии А, набрав 45 очков за 18 туров.