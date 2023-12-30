«Аталанта» обыграла «Лечче», Миранчук вышел на замену

«Аталанта» дома победила «Лечче» в матче 18-го тура чемпионата Италии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия».

Единственный гол забил полузащитник Адемола Лукман на 58-й минуте. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на поле на 90+2-й минуте.

«Аталанта» набрала 29 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице серии А. «Лечче» находится на 13-й строчке (20 баллов).