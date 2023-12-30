«Аталанта» обыграла «Лечче», Миранчук вышел на замену
«Аталанта» дома победила «Лечче» в матче 18-го тура чемпионата Италии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия».
Единственный гол забил полузащитник Адемола Лукман на 58-й минуте. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на поле на 90+2-й минуте.
«Аталанта» набрала 29 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице серии А. «Лечче» находится на 13-й строчке (20 баллов).
Источник: Таблица серии А
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|
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|20
|
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|18
|5
|5
|8
|19-23
|20
|
14
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|18
|5
|4
|9
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|
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|Сассуоло
|17
|4
|4
|9
|25-32
|16
|
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|Верона
|17
|3
|5
|9
|15-23
|14
|
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|Удинезе
|17
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|5
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|
18
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|29.12
|20:30
|
Фиорентина – Торино
|1 : 0
|29.12
|20:30
|
Наполи – Монца
|0 : 0
|29.12
|22:45
|
Дженоа – Интер
|1 : 1
|29.12
|22:45
|
Лацио – Фрозиноне
|3 : 1
|30.12
|14:30
|
Аталанта – Лечче
|1 : 0
|30.12
|17:00
|
Кальяри – Эмполи
|- : -
|30.12
|17:00
|
Удинезе – Болонья
|- : -
|30.12
|20:00
|
Милан – Сассуоло
|- : -
|30.12
|20:00
|
Верона – Салернитана
|- : -
|30.12
|22:45
|
Ювентус – Рома
|- : -
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Ассистенты
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|Г
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|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
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|П
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Маркус Тюрам
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|
Пауло Дибала
Рома
|5
|
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Оливье Жиру
Милан
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|И
|К
|Ж
|
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Антуан Макумбу
Кальяри
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|1
|2
|
|
Малик Тшау
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|3
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|
Ламек Банда
Лечче
|13
|1
|3
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