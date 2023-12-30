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Сегодня, 16:22

«Аталанта» обыграла «Лечче», Миранчук вышел на замену

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Аталанта» победила «Лечче» — 1:0.
Фото Global Look Press

«Аталанта» дома победила «Лечче» в матче 18-го тура чемпионата Италии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия».

Единственный гол забил полузащитник Адемола Лукман на 58-й минуте. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на поле на 90+2-й минуте.

«Аталанта» набрала 29 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице серии А. «Лечче» находится на 13-й строчке (20 баллов).

Италия. Серия А. 18-й тур
30 дек, 14:30. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
1:0
Лечче
Источник: Таблица серии А
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Лечче
2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 18 14 3 1 42-8 45
2
 Ювентус 17 12 4 1 26-11 40
3
 Милан 17 10 3 4 31-20 33
4
 Фиорентина 18 10 3 5 27-18 33
5
 Болонья 17 8 7 2 21-12 31
6
 Аталанта 18 9 2 7 29-20 29
7
 Рома 17 8 4 5 30-19 28
8
 Наполи 18 8 4 6 28-21 28
9
 Лацио 18 8 3 7 21-19 27
10
 Торино 18 6 6 6 15-18 24
11
 Монца 18 5 7 6 16-18 22
12
 Лечче 18 4 8 6 19-24 20
13
 Дженоа 18 5 5 8 19-23 20
14
 Фрозиноне 18 5 4 9 23-31 19
15
 Сассуоло 17 4 4 9 25-32 16
16
 Верона 17 3 5 9 15-23 14
17
 Удинезе 17 1 11 5 15-28 14
18
 Кальяри 17 3 4 10 16-31 13
19
 Эмполи 17 3 3 11 10-30 12
20
 Салернитана 17 1 6 10 14-36 9
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Фиорентина – Торино
 1 : 0
29.12 20:30
Наполи – Монца
 0 : 0
29.12 22:45
Дженоа – Интер
 1 : 1
29.12 22:45
Лацио – Фрозиноне
 3 : 1
30.12 14:30
Аталанта – Лечче
 1 : 0
30.12 17:00
Кальяри – Эмполи
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Удинезе – Болонья
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Доменико Берарди

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Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

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Оливье Жиру

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Милан

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 16 1 2
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

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 13 1 3
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