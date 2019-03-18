"Интер" прервал беспроигрышную серию "Милана"

"Интер" обыграл "Милан" в 28-м туре чемпионата Италии - 3:2. Победный мяч на счету нападающего Лаутаро Мартинеса, который реализовал пенальти на 67-й минуте.

Тем самым прервалась беспроигрышная серия "Милана", которая составляла 10 матчей. "Интер" обошел соперника в турнирной таблице серии А. Команда занимает третье место, имея в активе 53 очка.

Чемпионат Италии

Серия А

28-й тур

"Милан" - "Интер" - 2:3 (0:1)

Голы: Весино, 3 (0:1). де Фрай, 51 (0:2). Бакайоко, 57 (1:2). Мартинес, 67 - с пенальти (1:3). Музаккьо, 71 (2:3).

"Милан": Дж.Доннарумма, Калабрия, Музаккьо, Романьоли, Родригес (Кутроне, 58), Кессье (Конти, 69), Бакайоко, Лукас Пакета (Самуэль Кастильехо, 46), Сусо, Пентек, Хакан Чалханоглу.

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, де Фрай, Шкриньяр, Асамоа, Гальярдини, Брозович (Валеро, 73), Весино (Раноккиа, 90+2), Политано (Кандрева, 84), Мартинес, Перишич.

Предупреждения: Брозович, 14. Родригес, 32. Романьоли, 66. Весино, 79. Сусо, 79. Конти, 88. Гальярдини, 90+3.

Судья: Гвида.

17 марта. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".