«Интер» отметил чемпионство на клубной базе. Видео
17:41
Миланский «Интер» впервые с 2010 года стал чемпионом Италии по футболу. За четыре матча до финиша чемпионата команда Антонио Конте стала недосягаемой для соперников.
Команда устроили празднования на клубной базе.
«Интер» стал чемпионом Италии в 19-й раз в своей истории и обогнал по этому показателю «Милан», который побеждал 18 раз. В девяти предыдущих сезонах титул неизменно выигрывал «Ювентус», в активе которого 36 побед в чемпионатах страны.
Главный тренер «Интера» Антонио Конте в четвертый раз стал чемпионом Италии. Три предыдущих титула он выиграл, работая в «Ювентусе» (2012-2014).
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