«Интер» отметил чемпионство на клубной базе. Видео

Миланский «Интер» впервые с 2010 года стал чемпионом Италии по футболу. За четыре матча до финиша чемпионата команда Антонио Конте стала недосягаемой для соперников.

Команда устроили празднования на клубной базе.

«Интер» стал чемпионом Италии в 19-й раз в своей истории и обогнал по этому показателю «Милан», который побеждал 18 раз. В девяти предыдущих сезонах титул неизменно выигрывал «Ювентус», в активе которого 36 побед в чемпионатах страны.

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Dopo mesi e mesi e mesi di corsa corsa corsa e lavoro lavoro lavoro... ? il momento di una piccola «vendetta», giusto mister?#IMScudetto #IMInter pic.twitter.com/xOn2XMX2Oq — Inter ??? (@Inter) May 5, 2021

Главный тренер «Интера» Антонио Конте в четвертый раз стал чемпионом Италии. Три предыдущих титула он выиграл, работая в «Ювентусе» (2012-2014).