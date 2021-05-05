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«Интер» отметил чемпионство на клубной базе. Видео

17:41
«Интер» выиграл чемпионат Италии. Фото ФК «Интер».
«Интер» выиграл чемпионат Италии. Фото ФК «Интер».
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Миланский «Интер» впервые с 2010 года стал чемпионом Италии по футболу. За четыре матча до финиша чемпионата команда Антонио Конте стала недосягаемой для соперников.

Команда устроили празднования на клубной базе.

«Интер» стал чемпионом Италии в 19-й раз в своей истории и обогнал по этому показателю «Милан», который побеждал 18 раз. В девяти предыдущих сезонах титул неизменно выигрывал «Ювентус», в активе которого 36 побед в чемпионатах страны.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте в четвертый раз стал чемпионом Италии. Три предыдущих титула он выиграл, работая в «Ювентусе» (2012-2014).

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