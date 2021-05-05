Президент «Милана» покинул пост в руководстве серии А

Президент «Милана» Паоло Скарони покинул должность советника руководства серии А, сообщает Football Italia 5 мая.

Такое решение функционер принял после скандала с появлением Суперлиги. «Милан» стал одним из трех итальянских клубов, которые изъявили желание выступать в новом турнире.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что команды-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.