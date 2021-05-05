Капитан «Лечче» перенес операцию по удалению раковой опухоли

Капитан «Лечче» Марко Манкосу признался, что перенес операцию по удалению раковой опухоли. Хирургическое вмешательство прошло 26 марта, сообщает Football Italia.

32-летний футболист выступает за «Лечче» с 2016 года. В этом сезоне серии В он забил 8 голов и сделал 9 голевых передач. Команда продолжает бороться за выход в серию А, занимая третье место после 36 туров.

Отметим, что у Марко есть два брата, которые также являются профессиональными футболистами.