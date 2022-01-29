«Интер» объявил о переходе Сенси в «Сампдорию» на правах аренды

«Интер» объявил о переходе полузащитника Стефано Сенси в «Сампдорию» на правах аренды.

26-летний итальянец проведет в «Сампдории» остаток сезона-2021/22. Ранее сайт серии А сообщил о сделке, однако ни «Сампдория», ни «Интер» не подтверждали, что достигли соглашения.

В сезоне-2021/22 Сенси принял участие в 12 матчах «Интера» и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.