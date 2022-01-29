Агент заявил о возвращении Миранчука в расположение «Аталанты»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о восстановлении игрока.

«Леша восстанавливается, все в порядке. Он в расположении команды, тренируется индивидуально. Не все так страшно. Вероятность участие в матче против «Кальяри»? Не могу ничего прогнозировать. Об этом скажет доктор команды. Леша проходит индивидуальный курс терапии. Он уже в расположении команды», — сказал Шпинев «СЭ».

Травму 26-летний россиянин получил в матче 23-го тура Серии А против «Лацио» и на 71-минуте покинул поле.

В текущем сезоне чемпионата Италии Миранчук провел 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.