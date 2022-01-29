Врач «Ромы» сообщил, что Спинаццола не сможет сыграть за команду в этом сезоне

Врач «Ромы» Андреа Ферретти сообщил, что защитник Леонардо Спинаццола не сможет сыграть за команду в нынешнем сезоне.

В данный момент 28-летний итальянец восстанавливается от разрыва ахиллова сухожилия.

«Это очень серьезная травма для футболиста. Опыт учит нас, что восстановление от такого повреждения идет очень долго. Я виделся с Леонардо перед Рождеством, он был оптимистично настроен, хоть и знал, что вряд ли вернется на поле в ближайшее время. Он пока еще не начал восстановительные работы на поле. Я думаю, самый реалистичный вариант — возвращение Спинаццолы в начале следующего сезона. Думаю, он сможет набрать оптимальную форму ближе к ЧМ-2022», — приводит Football Italia слова Ферретти.

Прошедшим летом во время матча 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1) Спинаццола получил травму ахилла и перенес операцию спустя несколько дней.