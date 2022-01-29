Сенси перешел из «Интера» в «Сампдорию»

Полузащитник «Интера» Стефано Сенси продолжит карьеру в «Сампдорию». 26-летний итальянец сменил команду на правах аренды.

Официальный сайт серии А официально подтвердил переход игрока. Однако ни один из клубов официально не объявил на своих сайтах о трансфере.

В этом сезоне Сенси провел всего 12 матчей во всех турнирах и только один раз вышел в стартовом составе в матче серии А.