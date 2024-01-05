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Сегодня, 16:23

«Интер» объявил о переходе канадского полузащитника Бушанана

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Интер» объявил о трансфере канадского полузащитника «Брюгге» Тажона Бушанана.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб заплатит «Брюгге» примерно 10 миллионов долларов. Также при достижении определенных условий бельгийцы получат бонусы. Игрок подпишет с миланским клубом пятилетний контракт.

24-летний канадец выступал за «Брюгге» с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за бельгийский клуб 20 матчей, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://www.inter.it/en/news/tajon-buchanan-joins-inter
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 18 14 3 1 42-8 45
2
 Ювентус 18 13 4 1 27-11 43
3
 Милан 18 11 3 4 32-20 36
4
 Фиорентина 18 10 3 5 27-18 33
5
 Болонья 18 8 7 3 21-15 31
6
 Аталанта 18 9 2 7 29-20 29
7
 Рома 18 8 4 6 30-20 28
8
 Наполи 18 8 4 6 28-21 28
9
 Лацио 18 8 3 7 21-19 27
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 Торино 18 6 6 6 15-18 24
11
 Монца 18 5 7 6 16-18 22
12
 Лечче 18 4 8 6 19-24 20
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 Дженоа 18 5 5 8 19-23 20
14
 Фрозиноне 18 5 4 9 23-31 19
15
 Удинезе 18 2 11 5 18-28 17
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 Сассуоло 18 4 4 10 25-33 16
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 Верона 18 3 5 10 15-24 14
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 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
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 Эмполи 18 3 4 11 10-30 13
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