«Интер» объявил о переходе канадского полузащитника Бушанана

«Интер» объявил о трансфере канадского полузащитника «Брюгге» Тажона Бушанана.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб заплатит «Брюгге» примерно 10 миллионов долларов. Также при достижении определенных условий бельгийцы получат бонусы. Игрок подпишет с миланским клубом пятилетний контракт.

24-летний канадец выступал за «Брюгге» с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за бельгийский клуб 20 матчей, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.