Каррера: «Миранчук доказал, что у него есть будущее в Италии»

Итальянский футбольный тренер Массимо Каррера поделился мнением о выступлении Алексея Миранчука за «Аталанту».

«Я был на матче «Аталанта» — «Сассуоло» и видел великолепную игру Алексея Миранчука. Он доказал, что у него есть будущее в Италии. Миранчук провел выдающийся для себя матч. Нельзя сказать, что он не подходит «Аталанте» по уровню. Я так не считаю», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Миранчук провел 9 матчей в серии А, в которых забил один гол.

Следующий матч «Аталанта» сыграет с «Ромой» 7 января в рамках 19-го тура серии А на стадионе «Олимпико» в Риме. Встреча начнется в 22.45 мск.