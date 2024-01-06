«Болонья» сыграла вничью с «Дженоа», забив на 90+6-й минуте
«Болонья» в матче 19-го тура чемпионата Италии дома сыграла вничью с «Дженоа» со счетом 1:1.
На гол Альберта Гудмундссона хозяева ответили точным ударом Лоренцо Ди Сильвестри на 90+6-й минуте.
После этого матча «Болонья» с 32 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Дженоа» с 21 очком — на 12-й строчке.
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|
3
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|18
|11
|3
|4
|32-20
|36
|
4
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|18
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|3
|5
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|33
|
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|8
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|
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|
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|18
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|20
|
14
|Фрозиноне
|18
|5
|4
|9
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|19
|
15
|Удинезе
|18
|2
|11
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|18-28
|17
|
16
|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
|25-33
|16
|
17
|Верона
|18
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|5
|10
|15-24
|14
|
18
|Кальяри
|18
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|14
|
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|5.01
|22:45
|
Болонья – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|14:30
|
Интер – Верона
|- : -
|6.01
|17:00
|
Фрозиноне – Монца
|- : -
|6.01
|20:00
|
Лечче – Кальяри
|- : -
|6.01
|22:45
|
Сассуоло – Фиорентина
|- : -
|7.01
|14:30
|
Эмполи – Милан
|- : -
|7.01
|17:00
|
Торино – Наполи
|- : -
|7.01
|17:00
|
Удинезе – Лацио
|- : -
|7.01
|20:00
|
Салернитана – Ювентус
|- : -
|7.01
|22:45
|
Рома – Аталанта
|- : -
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|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
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Ромелу Лукаку
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Антуан Макумбу
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|1
|2
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|1
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Лечче
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|1
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