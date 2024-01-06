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Сегодня, 00:44

«Болонья» сыграла вничью с «Дженоа», забив на 90+6-й минуте

Сергей Разин
корреспондент
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«Болонья» в матче 19-го тура чемпионата Италии дома сыграла вничью с «Дженоа» со счетом 1:1.

На гол Альберта Гудмундссона хозяева ответили точным ударом Лоренцо Ди Сильвестри на 90+6-й минуте.

После этого матча «Болонья» с 32 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Дженоа» с 21 очком — на 12-й строчке.

Италия. Серия А. 19-й тур
05 янв, 22:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
1:1
Дженоа

ФК Болонья
ФК Дженоа
0
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3
 Милан 18 11 3 4 32-20 36
4
 Фиорентина 18 10 3 5 27-18 33
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 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
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7
 Рома 18 8 4 6 30-20 28
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