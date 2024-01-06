«Болонья» сыграла вничью с «Дженоа», забив на 90+6-й минуте

«Болонья» в матче 19-го тура чемпионата Италии дома сыграла вничью с «Дженоа» со счетом 1:1.

На гол Альберта Гудмундссона хозяева ответили точным ударом Лоренцо Ди Сильвестри на 90+6-й минуте.

После этого матча «Болонья» с 32 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Дженоа» с 21 очком — на 12-й строчке.